Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 8 октября 2025Силовые структуры

Российский физик-ядерщик признался в глупости и получил суровый срок

Физик-ядерщик Шадиев получил 18 лет за госизмену и финансирование терроризма
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Физик-ядерщик Руслан Шадиев получил 18 лет лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. Шадиев просил суд о снисхождении. Он заявил, что сделал глупость и не знал, что организации, в которые он отправлял деньги, признаны в России террористическими. По словам мужчины, он думал, что помогает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, по его словам, он хотел загладить вину и его родственники продали имущество и перевели несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции (СВО). Защита Шадиева намерена обжаловать приговор.

Как установил суд, в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей на счет организаций «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русскому добровольческому корпусу (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен), а также на счет проекта «Идите лесом» (признан иноагентом).

Ранее сообщалось, что в Обнинске городской суд приговорил ученого, бывшего сотрудника научного центра, незаконно передавшего особую информацию об энергетической установке сотруднику национальной лаборатории США, к четырем годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости