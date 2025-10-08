Российский физик-ядерщик признался в глупости и получил суровый срок

Физик-ядерщик Шадиев получил 18 лет за госизмену и финансирование терроризма

Физик-ядерщик Руслан Шадиев получил 18 лет лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. Шадиев просил суд о снисхождении. Он заявил, что сделал глупость и не знал, что организации, в которые он отправлял деньги, признаны в России террористическими. По словам мужчины, он думал, что помогает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, по его словам, он хотел загладить вину и его родственники продали имущество и перевели несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции (СВО). Защита Шадиева намерена обжаловать приговор.

Как установил суд, в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей на счет организаций «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русскому добровольческому корпусу (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен), а также на счет проекта «Идите лесом» (признан иноагентом).

Ранее сообщалось, что в Обнинске городской суд приговорил ученого, бывшего сотрудника научного центра, незаконно передавшего особую информацию об энергетической установке сотруднику национальной лаборатории США, к четырем годам лишения свободы.

