Кастюкевич: РФ ответит на удары по ЗАЭС, когда этого будут ждать меньше всего

Украина не добьется никакого положительного результата, нанося удары по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Таким образом республика «играет с огнем», и ничем хорошим это не кончится: Россия нанесет ответ, когда этого будут ожидать меньше всего, заявил сенатор Игорь Кастюкевич в беседе с ТАСС.

«Россия не раз говорила и предупреждала о том, насколько опасны подобные "заигрывания". Это же говорили киевской хунте и в международных организациях, но они упрямо продолжают провоцировать», — сказал Кастюкевич.

На Украине уверены, что за этим не последует никакого ответа, однако это ошибочное мнение, добавил сенатор. «Одно дело считать, что Черное море выкопали, и совсем другое — бить по атомному объекту и думать, что за это ничего не будет. Будет, но вот только тогда, когда враг меньше всего станет этого ожидать», — сказал он.

Кастюкевич также отметил работу специалистов ЗАЭС, которые держат ситуацию на станции под контролем, невзирая на попытки Киева ее атаковать.

В прошлый раз Вооруженные силы Украины пытались атаковать ЗАЭС 6 октября. Тогда прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра станции.