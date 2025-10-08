Наука и техника
19:03, 8 октября 2025

Samsung захотела скопировать новый iPhone

Samsung Galaxy S26 Ultra выйдет в оранжевом цвете — как и Apple iPhone 17 Pro
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Godofredo A. Vásquez / AP

Новый флагманский смартфон Samsung выйдет в том же цвете, что и топовый телефон Apple. Об этом сообщает издание Digital Trends со ссылкой на инсайдеров.

Ранее в сети появились изображения макетов Galaxy S26 Ultra — будущего топового смартфона Samsung. Изначально фотографии опубликовали на Reddit, а после их достоверность подтвердил известный инсайдер Ice Universe. Судя по фото, один из вариантов смартфона Samsung выйдет в оранжевом цвете.

Журналисты медиа предположили, что таким образом Samsung, вероятно, хочет скопировать iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Главным цветом флагманов Apple оказался ярко-оранжевый или Cosmic Orange. «Если Samsung попробует оранжевый цвет, это может вызвать гнев некоторых, которые укажут на то, что компания не идет по своему пути, а лишь копирует», — отметили авторы.

Пользователи Reddit активно отреагировали на слив новых смартфонов. «Samsung — абсолютный подражатель Apple. Какой позор!» — заметил автор под ником AdNervous9787. «Основная целевая аудитория Samsung — это Apple, поэтому нужно быть бесстыдным, если вы хотите остаться в этом бизнесе», — прокомментировал Royal-Construction40.

В начале октября в настройках смартфонов Samsung обнаружили приватный режим работы. Он будет активировать экран с секретом, который получит новый флагман Galaxy S26 Ultra.

