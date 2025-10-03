Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 6 октября 2025Наука и техника

Смартфон Samsung получит экран с секретом

На смартфонах Samsung можно будет затемнять экран от посторонних
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung

В операционной системе смартфонов Samsung нашли функцию, позволяющую затемнять дисплей для защиты от посторонних. Первым на это обратил внимание блогер под ником Ach.

Пользователь обнаружил в настройках прошивки One UI 8.5, которая стала доступна для смартфонов корейского бренда, функцию «Приватный экран» (Privacy display). По словам специалистов издания GSM Arena, эта опция будет снижать угол отображения дисплея, то есть затемнять его для посторонних пользователей.

Данная функция не позволит другим людям, находящимся рядом с владельцем гаджета, подглядывать за экраном смартфона. В настройках есть параметр «Автоматическое включение конфиденциальности». Скорее всего, смартфон будет отслеживать свою локацию и автоматически включать затемнение в общественных местах или транспорте. Также можно добавить приложения, в которых секретный экран будет активен все время.

В настоящий момент включение функции не приводит ни к чему. Журналисты объяснили, что для ее работы требуется аппаратная поддержка — скорее всего, опция будет эффективна на новых смартфонах Galaxy S26. Специалисты предположили, что «приватный экран» будет эксклюзивом для флагмана Galaxy S26 Ultra.

Ранее в «М.Видео» рассказали, что за девять месяцев 2025 года в список самых популярных в российской продаже смартфонов оказались как премиальные, так и недорогие модели — в том числе, пять моделей iPhone.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    В курортном российском городе сработали системы ПВО

    Осужденного в Москве вымогателя уличили в содействии терроризму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости