Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

Сенаторы одобрили 107 выдвинутых Трампом кандидатур на различные должности

Сенат Конгресса США одобрил 107 кандидатур, предложенных американским президентом Дональдом Трампом на ключевые посты в правительстве. Об этом говорится на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Голосование прошло по партийной линии: 51 республиканец поддержал назначения. Против выступили 47 демократов. По словам заместителя лидера республиканского большинства Джона Барассо, демократы блокировали Сенат, заморозив процесс одобрения выдвинутых Трампом кандидатур. «Республиканцы положили конец блокировке со стороны демократов», — заявил политик.

В утвержденный пакет вошли более двух десятков послов, включая первого за 15 лет посла США на Багамах, игрока Национальной футбольной лиги Хершела Уолкера, десяток прокуроров, а также руководитель федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, была утверждена кандидатура главы кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла Соединенных Штатов в Индии.

Теперь сенату еще предстоит утвердить 26 выдвинутых Трампом кандидатур — 16 в исполнительной ветви власти и десять в судебной.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь множество госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а сотрудникам экстренных служб придется работать бесплатно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, некоторые демократы уже сдают позиции.