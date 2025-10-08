Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 8 октября 2025Мир

Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

Сенаторы одобрили 107 выдвинутых Трампом кандидатур на различные должности
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Сенат Конгресса США одобрил 107 кандидатур, предложенных американским президентом Дональдом Трампом на ключевые посты в правительстве. Об этом говорится на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Голосование прошло по партийной линии: 51 республиканец поддержал назначения. Против выступили 47 демократов. По словам заместителя лидера республиканского большинства Джона Барассо, демократы блокировали Сенат, заморозив процесс одобрения выдвинутых Трампом кандидатур. «Республиканцы положили конец блокировке со стороны демократов», — заявил политик.

В утвержденный пакет вошли более двух десятков послов, включая первого за 15 лет посла США на Багамах, игрока Национальной футбольной лиги Хершела Уолкера, десяток прокуроров, а также руководитель федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, была утверждена кандидатура главы кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла Соединенных Штатов в Индии.

Теперь сенату еще предстоит утвердить 26 выдвинутых Трампом кандидатур — 16 в исполнительной ветви власти и десять в судебной.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь множество госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а сотрудникам экстренных служб придется работать бесплатно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, некоторые демократы уже сдают позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Автограф Гагарина продали за более чем полтора миллиона рублей

    В зоне СВО заметили «БМП» на базе «Москвича»

    Появились новые кадры масштабных разрушений после ракетного удара по российскому региону

    Россиянам рассказали о праве не выходить на работу и сохранить при этом зарплату. Когда это возможно?

    Под Москвой подросток три дня пролежал в овраге с переломами в одних трусах

    Назван уровень пенсии при средней зарплате в России

    Появились данные о тайне в деле бывшего судьи Верховного суда России

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости