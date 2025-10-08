Бывший СССР
Серия взрывов прогремела в Чернигове

Лебедев: В Чернигове прогремели взрывы в районе изготавливающего БПЛА завода
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Серия взрывов прогремела вечером 7 октября в Чернигове. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В интервале с 20:25 - 23:20 — серии взрывов. Прилеты в направлении завода "Победит" — филиала Киевского радиотехнического завода», — сказал он.

Предприятие занималось производством систем контроля и наведения для дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно об уничтожении цеха по сборке БПЛА в Харькове. Уточняется о 28 раненных наемниках, их состояние оценивается как тяжелое. О других подробностях не сообщается.

    Все новости