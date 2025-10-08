Сестра вернувшегося из украинского плена курянина рассказала о странностях в его поведении

Сестра плененного Украиной курянина Луценко рассказала об ухудшении его здоровья

Сестра курянина Сергея Луценко, проведшего в украинском плену больше года, рассказала об ухудшении его здоровья и странностях в поведении. Последствия пребывания мужчины в Сумской области россиянка описала в беседе с aif.ru.

По словам женщины, ее брат попал в плен сразу после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, решив не покидать свой хутор. В результате он получил ранение при попадании в дом снаряда и был вывезен за территорию страны. О том, что мужчина жив, его сестра узнала только в январе.

Несколько дней назад Луценко вернулся в Россию и сейчас находится в госпитале. У него не действуют одна нога, у которой порвано сухожилие, и правая рука — из-за раздробленной кости. Как утверждает собеседница издания, в плену ее брату не оказывали медпомощь.

Кроме того, она заметила, что у мужчины появился странный взгляд, на который женщина обратила внимание еще весной, когда украинская сторона передала ей фото родственника. «У него взгляд какой-то отсутствующий. Я еще подумала, то ли он заболел, то ли от удара у него что-то с мозгами произошло. Ну совсем какой-то отстраненный взгляд, не заинтересованный», — поделилась она.

Ранее вернувшийся из плена житель Суджи рассказал, что в первые недели захваченным мирным россиянам не давали пить и им приходилось сливать техническую воду из батареи. Он также обвинил бойцов ВСУ в издевательствах.