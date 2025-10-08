Экономика
02:40, 8 октября 2025Экономика

Система «Честный знак» зафиксировала более 50 миллионов нарушений на маркетплейсах

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Система «Честный знак» зафиксировала более 50 миллионов нарушений на маркетплейсах в период с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антон Гущанский, передает ТАСС.

Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом это число снизилось на 30 процентов, поскольку площадки повысили качество контроля.

ЦРПТ работает с маркетплейсами в вопросах борьбы с нелегальной продукцией. При получении обращений от покупателей в 70 процентах случаев вопросы урегулируются с продавцами, в остальных случаях мерами становятся штрафы и блокировки карточек товара.

Ранее сообщалось, что доля контрафакта на российских онлайн-площадках в категориях одежды и обуви достигает 25-30 процентов.

