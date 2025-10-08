Силовые структуры
СК назвал основную версию убийства Супоницкого

Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет (СК) назвал основную версию убийства архитектора Александра Супоницкого. Об этом говорится в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по городу.

В ведомстве отметили, что рассматривают финансовый конфликт в качестве приоритетной версии.

Ранее стало известно, что Супоницкий задолжал бывшему топ-менеджеру некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константину Козыреву пять миллионов долларов.

Утром 8 октября Козырев, предварительно, подкараулил Супоницкого и его десятилетнюю дочь у лифта. Он поставил мужчину на колени и выстрелил ему в затылок. Девочку стрелок не тронул, она убежала обратно в квартиру. После случившегося Козырев спустился в арендованную квартиру и совершил суицид.

