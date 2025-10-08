Раскрыта причина расправы над российским архитектором

Убитый архитектор Супоницкий задолжал стрелявшему в него Козыреву 5 млн долларов

Бывший топ-менеджер некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев расправился с архитектором Александром Супоницким из-за долга в размере пяти миллионов долларов. Об этом сообщает «78.ru» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По его словам, в 2019 году Супоницкий брал взаймы у Козырева три миллиона 680 тысяч долларов. Об этом свидетельствует расписка от имени архитектора.

Ранее сообщалось, что Козырев занимал должность заместителя директора по финансам, но затем был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Ему скоро должно было исполниться 50 лет.

Недавно он снял квартиру рядом с оппонентом на втором этаже жилого комплекса «Царская столица» и поселился в ней.

Утром 8 октября Козырев, предварительно, подкараулил Супоницкого и его десятилетнюю дочь у лифта. Он поставил мужчину на колени и выстрелил ему в затылок. Девочку стрелок не тронул, она смогла убежать обратно в квартиру. После случившегося он спустился в арендованную квартиру и совершил суицид.