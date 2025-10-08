Смотритель рассказал о самой необычной попытке пронести контрабанду в тюрьму

Пользователь Reddit с ником Good_Dot_2065, проработавший несколько лет в тюремной службе безопасности, рассказал о самой крупной партии контрабанды, которую пытались пронести в учреждение. По его словам, он обнаружил ее, когда досматривал одного из посетителей на входе.

«Это был человек, засунувший в себя огромную капсулу размером с сэндвич, в которую упаковал 300 таблеток полусинтетического опиоида бупренафрина, 50 таблеток габапентина и пару "магических шаров", под завязку забитых кокаином», — написал автор.

По его словам, охранники не имеют права прикасаться к тому, что посетители пытаются пронести внутри себя, или самостоятельно пытаться извлечь это. Но поскольку контрабанду, как правило, прячут в кишечнике, работники тюрьмы должны потребовать, чтобы подозреваемый опорожнил его в пластиковый контейнер. В случае отказа человека отправляют в ближайший госпиталь, где делают ему рентген для подтверждения наличия инородного тела, после чего дают слабительные препараты.

