Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 8 октября 2025Мир

США предостерегли от повторения судьбы Израиля

WSJ: На США может внезапно напасть Китай, как ХАМАС вторглось в Израиль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / РИА Новости

На США может внезапно напасть Китай точно так же, как палестинская исламистская группировка ХАМАС вторглась в Израиль. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Даже если мы морально готовы, существует риск, что годы относительного мира усыпили нашу бдительность, и мы почувствовали себя в безопасности. Израильские военные никогда по-настоящему не верили, что ХАМАС начнет полномасштабное вторжение», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Тайвань намерен произвести дополнительную закупку четырех систем Patriot PAC-3 MSE и до 500 ракет в ответ на растущее число ракетных объектов на восточном побережье Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Россиянам рассказали о погоде зимой

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Залужный начал собирать команду для выдвижения на пост президента Украины

    Кварц из кольца бабушки оказался редким бриллиантом стоимостью 114 миллионов рублей

    Крупный производитель молочной продукции сменил название

    На Западе признали правоту Путина в связанном с военной помощью Украине вопросе

    59-летняя Екатерина Андреева показала откровенное фото в купальнике

    Звезда «Иронии судьбы» отказалась от русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости