США предостерегли от повторения судьбы Израиля

WSJ: На США может внезапно напасть Китай, как ХАМАС вторглось в Израиль

На США может внезапно напасть Китай точно так же, как палестинская исламистская группировка ХАМАС вторглась в Израиль. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Даже если мы морально готовы, существует риск, что годы относительного мира усыпили нашу бдительность, и мы почувствовали себя в безопасности. Израильские военные никогда по-настоящему не верили, что ХАМАС начнет полномасштабное вторжение», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Тайвань намерен произвести дополнительную закупку четырех систем Patriot PAC-3 MSE и до 500 ракет в ответ на растущее число ракетных объектов на восточном побережье Китая.