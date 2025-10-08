Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

ВСМ Москва — Петербург будет максимально обходить ценные природные территории

Проект трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург предполагает максимальный обход особо ценных природных территорий, а также специальные инженерные решения, нацеленные на сохранение окружающей среды. Об этом пишут РИА Новости.

По словам представителей информационного центра проекта, в том числе в ВСМ включат экодуги для миграционных коридоров животных, шумозащитные барьеры и системы предотвращения попадания животных на пути.

В центре напомнили, что реализация проекта состоит из нескольких этапов. Сейчас строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где позже пройдут тесты высокоскоростного проезда. ВСМ Москва — Санкт-Петербург полноценно стартует в 2028 году.

Ранее стало известно, что на ВСМ будет 14 пассажирских остановок.