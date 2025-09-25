Экономика
12:28, 25 сентября 2025Экономика

Раскрыты новые подробности о российском мегапроекте

На ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга будет 14 пассажирских остановок
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петерубрга будет 14 пассажирских остановок. Новые подробности о российском мегапроекте раскрыли в инфоцентре магистрали, сообщает ТАСС.

Поезда будут останавливаться на станциях Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный и Санкт-Петербург главный, рассказали в центре.

Ранее стало известно, что на ВСМ построят 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет возведена в районе Санкт-Петербурга.

Добраться между двумя российскими столицами получится за 2 часа 15 минут — почти в два раза быстрее, чем на «Сапсане».

