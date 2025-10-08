Бывший СССР
Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

Боец ВС РФ Перун: Жители Украины прятали детей от ВСУ в печках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Перун заявил, что жители Украины прятали детей от Вооруженных сил страны (ВСУ) в печках. Его слова приводит РИА Новости.

Перун рассказал, когда российские военные подходят к позициям, украинские солдаты сдают их и насильно вытягивают мирных жителей. Многие из них не хотели оставлять свои дома и предпринимали попытки скрыться от бойцов ВСУ.

«Люди прятались, прятали в печках детей, чтобы их не нашли. Прятались по посадкам, по полям — лишь бы была возможность остаться здесь», — сказал он.

