Стало известно об угрозах бойцов ВСУ стереть с лица земли один город в ДНР

RT: Бойцы ВСУ угрожали местным жителям стереть Курахово с лица земли
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Курахово

Курахово. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали местным жителям в Курахово Донецкой народной республики (ДНР) стереть их город с лица земли. Об этом заявила жившая в городе пенсионерка Елена Михайловна, передает RT.

«Я шла по рынку за ними, а они и говорят: была бы их воля — всех расстреляли бы», — рассказала она.

Во время городских боев в доме Елены стали собираться местные жители, которые хотели покинуть город и уехать в Россию. Отмечается, что в конце ноября 2024 года, когда к нему подошли российские солдаты, в нем собралось уже 13 мирных жителей.

После этого российские военные оставили один взвод для охраны людей до возможности их эвакуировать. Сделать это удалось лишь в январе 2025 года.

Летом 2025 года жители Курахово пожаловались на поведение бойцов ВСУ в городе, которые обворовывали граждан. В частности, они рассказали, что украинские военные сняли и вывезли из города ворота дома одного из горожан, проживавшего в частном секторе.

