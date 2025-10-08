Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 8 октября 2025Мир

Стармер оказался в неловком положении из-за поздравления Моди Путину

Bloomberg: Стармер оказался в неловком положении из-за поздравления Моди Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сердечно поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения незадолго до приезда Кира Стармера, что вызвало неловкость у премьер-министра Великобритании. Об этом пишет Bloomberg.

На пресс-конференции Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о телефонном разговоре Моди с российским президентом и попытался отшутиться, но его ответ вышел неудачным.

«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения», — приводит издание его слова.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза РФ. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

    Россияне назвали сумму достойной пенсии

    Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

    Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

    Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

    Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

    Российский сенатор пообещал Киеву ответ за удары по территории Запорожской АЭС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

    Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости