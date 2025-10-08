Bloomberg: Стармер оказался в неловком положении из-за поздравления Моди Путину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сердечно поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения незадолго до приезда Кира Стармера, что вызвало неловкость у премьер-министра Великобритании. Об этом пишет Bloomberg.

На пресс-конференции Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о телефонном разговоре Моди с российским президентом и попытался отшутиться, но его ответ вышел неудачным.

«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения», — приводит издание его слова.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза РФ. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.