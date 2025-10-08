Россия
04:31, 8 октября 2025Россия

Путин в свой день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными. Что сказал президент о ходе СВО?

Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ провел совещание с военным руководством страны.

Глава государства также провел оперативное совещание с членами Совбеза, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча прошла по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова и рассказал об успехах России в зоне проведения специальной военной операции. Российский лидер отметил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения

Владимир Путин президент России

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин ежедневно общается с бойцами СВО, находящимися на передовой. В сентябре президент рассказал, что подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей специальной военной операции.

ВСУ ударили по центру Новороссийска.Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница
24 сентября 2025
Путин назвал решения февраля 2022 года правильными

Российский лидер подчеркнул, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Он отметил, что что правильность этих решений подтверждается реакцией на них со стороны жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России

Владимир Путин президент России

С начала 2025 года Вооруженные силы России взяли под контроль 212 населенных пунктов, уточнил президент. Общая площадь этой территории составляет около пяти тысяч квадратных километров.

Глава государства также отметил роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в обеспечении успешных действий Вооруженных сил (ВС) РФ.

Путин обвинил Украину в ударах по абсолютно мирным объектам в России

Президент заявил, что Киев атакует мирные объекты в России, пытаясь показать Западу, что у Украины есть хоть какие-то успехи на поле боя.

Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам

Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что задача российского руководства заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан страны, стратегических и гражданских объектов.

Глава Генштаба доложил Путину о тактике в зоне СВО

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о тактике российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что ВС РФ продолжают наступать практически по всем направлениям СВО.

По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке. Группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье, добавил глава Генштаба.

Герасимов уточнил, что российские военные завершили уничтожение ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища. Кроме того, группировка «Запад» громит противника в южных кварталах Купянска, добавил глава Генштаба.

Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении

Валерий Герасимовглава Генштаба

Самыми активными участками фронта Герасимов назвал красноармейское и днепропетровское направления. Командование ВСУ направило туда самые боеспособные подразделения с других участков, пытаясь воспрепятствовать продвижению российских сил, однако переломить ситуацию противнику не удается.

В первую очередь Вооруженные силы России бьют по местам производства ракет, сказал Герасимов.

Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности

Валерий Герасимовглава Генштаба

Он также подчеркнул, что ВС России наносит массированные удары исключительно по военным объектам, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.

