Песков раскрыл подробности о дне рождения Путина

Песков: Путин провел свой день рождения в родном Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел свой день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков уточнил, что российский лидер провел свой день рождения в родном Санкт-Петербурге. В городе Путин посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости и провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили ему об обстановке на участках фронта.

Путина сопровождали российский министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск. Вместе с ними российский президент возложил цветы к гробу Петра I и провел беседу с настоятелем храма.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

