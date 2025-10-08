Экономика
18:22, 8 октября 2025Экономика

Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

Суд в Сочи изъял у экс-депутата и его родных около 60 объектов недвижимости
Полина Луханина

Фото: State Duma of Russian Federation / Globallookpress.com

Центральный районный суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в доход России порядка 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его родственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Напсо в Никулинском суде Москвы Романа Баранникова.

По его словам, дело рассматривалось 29 октября 2024 года, в его рамках генеральный прокурор обратился к Напсо и иным ответчикам, в том числе к его супруге и детям, после чего суд обратил взыскание примерно на 60 объектов недвижимости, которые принадлежали когда-то семье Напсо, либо принадлежали на момент вынесения решения.

Баранников пояснил, что, по мнению прокурора, Напсо, несмотря на запрет ведения предпринимательской деятельности, продолжал ею заниматься.

Ранее в Госдуме лишили мандата депутата Юрия Напсо, который в течение двух лет прогуливал заседания. Парламентарий отсутствовал на работе более 200 дней без уважительной причины.

