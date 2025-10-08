Россия
14:43, 8 октября 2025

Сыну участника СВО отказали в льготах из-за отсутствия отца в городе

Елена Торубарова
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Во Владимире сыну участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в льготном школьном питании из-за отсутствия отца в городе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, боец Юрий Куприянов является майором запаса, участником СВО и боевых действий в Сирии. В Вооруженных силах России (ВС РФ) прослужил 30 лет, имеет государственные награды, в том числе медаль Суворова.

За полгода до начала СВО Куприянов подал документы об увольнении из армии, но в феврале 2022 года оказался в зоне боевых действий — под Изюмом. В мае того же года ему подписали приказ об увольнении, и россиянин вернулся домой.

Как рассказала супруга военнослужащего Нина Куприянова, ранее семья жила в военном городке в Бурятии, а в 2025 году было решено перебраться во Владимир. Однако из-за некоторых проблем с имуществом ей с сыном пришлось переехать в новую квартиру вдвоем, а супруг пока остался в Бурятии. «Кто бы мог подумать, что это станет проблемой», — отметила собеседница издания.

В начале учебного года женщина отнесла в школу справку о том, что учащийся является сыном участника СВО. В образовательном учреждении документы приняли и поначалу поставили мальчика на бесплатное двухразовое питание, но спустя месяц потребовали предоставить справку о постоянной прописке ребенка и мужа.

«Я смогла предоставить лишь один документ — о прописке сына, ведь мужа пока в городе нет. И тогда нам сказали, что откажут в питании, поскольку супруг здесь не проживает», — рассказала Куприянова, уточнив, что в администрации образовательного учреждения сослались на указ губернатора, в котором обязательным условием предоставления бесплатного питания является постоянное проживание участника СВО во Владимирской области.

Позднее семью попросили предоставить документы на жилье и справки о доходах. Без них ребенка перестали вызывать в столовую на обед.

«Я считаю, что не должно быть такого разделения. В жизни может всякое случиться — а вдруг, например, развод? Но ведь ребенок был, есть и остается членом семьи участника СВО. Тогда почему такая несправедливость?» — возмутилась россиянка.

Как пишет издание, в администрации российского города также сослались на действующее постановление о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. Для возобновления питания чиновники предложили дождаться переезда ветерана СВО во Владимир.

Ранее в Салехарде чиновники отказали в льготах детям участника СВО из-за бюрократических формальностей. Речь шла о предоставлении сертификатов на обеспечение двоих детей школьной и спортивной формой, обувью и канцелярскими принадлежностями.

    Все новости