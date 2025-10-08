Сжегший британский паспорт участник СВО объяснил свое решение

Сжегший британский паспорт боец СВО заявил, что не хочет быть частью страны

Сжегший британский паспорт боец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции (СВО), заявил, что не хочет быть частью своей страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу быть частью этой сатанинской страны», — сказал он.

Миннис объяснил, что не сможет вернуться в Великобританию из-за нового закона, позволяющего лишить гражданства лиц, которые, по мнению британских властей, представляют угрозу национальной безопасности. Кроме того, он рассказал о клевете в свой адрес в британских СМИ и угрозах его семье, оставшейся в стране.

О поступке британского добровольца стало известно 6 октября. Миннис опубликовал видеообращение, на котором поджигает документ на фоне российского флага. «Британия, пошла к черту! Слава России!» — сказал он.