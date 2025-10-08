Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 8 октября 2025Россия

Стало известно о боевых действиях против ВСУ в российском приграничье

Российские войска нанесли удары «Геранями» по ВСУ близ Теткино под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Герань-2» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) близ населенного пункта Теткино под Курском. О боевых действиях на этом направлении стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Как рассказали авторы портала, ударные БПЛА били по скоплению живой силы и техники ВСУ. Удару также подверглись позиции украинских войск на глушковском направлении — близ поселка Глушково.

Потери ВСУ после российских ударов в приграничье не раскрываются.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решения о начале спецоперации, принятые в феврале 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости