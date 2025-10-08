Стало известно о боевых действиях против ВСУ в российском приграничье

Российские войска нанесли удары «Геранями» по ВСУ близ Теткино под Курском

Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Герань-2» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) близ населенного пункта Теткино под Курском. О боевых действиях на этом направлении стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Как рассказали авторы портала, ударные БПЛА били по скоплению живой силы и техники ВСУ. Удару также подверглись позиции украинских войск на глушковском направлении — близ поселка Глушково.

Потери ВСУ после российских ударов в приграничье не раскрываются.

