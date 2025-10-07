Путин оценил принятые в 2022 году решения

Путин назвал правильными и своевременными решения, принятые в феврале 2022 года

Президент России Владимир Путин назвал правильными и своевременными решения, принятые в феврале 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — отметил российский лидер.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о тактике российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Герасимов заявил, что Вооруженные силы России продолжают наступать практически по всем направлениям СВО. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке. Группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье, добавил глава Генштаба.