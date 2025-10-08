Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 8 октября 2025Мир

Трампа назвали угрозой демократии

Мэр Чикаго Джонсон заявил, что Трамп — угроза демократии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп представляет угрозу для американской демократии. Об этом заявил мэр города Чикаго Брэндон Джонсон после призыва главы Белого дома посадить его в тюрьму, передает телеканал CNN.

«Этот президент нестабилен, неуравновешен, и, откровенно говоря, представляет угрозу нашей демократии. И это не первый раз, когда Дональд Трамп призывает несправедливо арестовать чернокожего мужчину. Я никуда не уйду и буду защищать Чикаго», — сказал политик.

При этом мэр добавил, что развертывание Трампом солдат Национальной гвардии в Чикаго «незаконно и противоречит конституции».

Ранее Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джей Роберта Притцкера в тюрьму. «Мэра Чикаго следовало бы посадить в тюрьму за то, что он не смог защитить сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США! Губернатора Притцкера тоже!» — написал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Политолог раскрыл планы Трампа в отношении Зеленского

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости