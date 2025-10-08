Трампа назвали угрозой демократии

Мэр Чикаго Джонсон заявил, что Трамп — угроза демократии

Президент США Дональд Трамп представляет угрозу для американской демократии. Об этом заявил мэр города Чикаго Брэндон Джонсон после призыва главы Белого дома посадить его в тюрьму, передает телеканал CNN.

«Этот президент нестабилен, неуравновешен, и, откровенно говоря, представляет угрозу нашей демократии. И это не первый раз, когда Дональд Трамп призывает несправедливо арестовать чернокожего мужчину. Я никуда не уйду и буду защищать Чикаго», — сказал политик.

При этом мэр добавил, что развертывание Трампом солдат Национальной гвардии в Чикаго «незаконно и противоречит конституции».

Ранее Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джей Роберта Притцкера в тюрьму. «Мэра Чикаго следовало бы посадить в тюрьму за то, что он не смог защитить сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США! Губернатора Притцкера тоже!» — написал американский лидер.