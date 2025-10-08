Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 8 октября 2025Бывший СССР

Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

Удар «Искандера» по цеху сборки БПЛА ВСУ в Херсоне попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Запечатлевшее момент удара видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На попавших в сеть кадрах видно, как ракета попадает в промышленное здание, после чего происходит взрыв, и над его крышей поднимается столб дыма и огня. Огромные клубы дыма также вырываются из окон здания.

Как уточнил в своем Telegram-канале военблогер Борис Рожин, объект обнаружили бойцы группировки войск «Днепр». Он был расположен на территории промышленного предприятия в Корабельном районе города.

Ранее в сеть попало снятое с беспилотника видео, запечатлевшее удар комплекса «Искандер-М» по скрытой позиции ракетной системы залпового огня HIMARS ВСУ. В результате атаки также были уничтожены не менее 15 украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Вышли самые дешевые электромобили Tesla

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости