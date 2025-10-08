Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 8 октября 2025Наука и техника

Ударные «Герани» получили умную боеголовку

Дроны «Герань-2» получили новую боевую часть с воздушным подрывом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Умная осколочно-фугасная боеголовка оснащена лидаром, который обеспечивает срабатывание на заданной высоте. Общий вес боевой части — 50 килограммов.

Ранее ударные «Герани» получали осколочно-фугасные, зажигательные и термобарические боевые части, которые срабатывали от удара. Воздушный подрыв обеспечивает увеличенную зону поражения для ударов по площадным целям.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре стало известно, что российские «Герани-2» начали оснащать увеличенной боевой частью весом 90 килограммов. При этом увеличенная полезная нагрузка сократила дальность полета с 1800 до 1200 километров.

В августе Telegram-канал «НгП раZVедка» писал, что российские дроны-камикадзе дальнего действия вооружают минами для дистанционного минирования. Аппараты позволяют блокировать ключевые маршруты снабжения противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Выявлена скрытая опасность нехватки кальция в организме

    Тимоти Шаламе показал внешность после бритья головы

    Сотни московских пар выбрали для свадьбы одну красивую дату в 2026 году

    Раскрыты новые подробности о теракте против генерала Кириллова

    Лидер «Миража» раскрыл гонорар группы

    Российского следователя обвинили в кражах вещдоков

    В правительстве заявили о балансе на топливном рынке в России

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости