Умер известный театровед Алексей Бартошевич

Известный театровед Алексей Бартошевич ушел из жизни в возрасте 85 лет

Известный театровед Алексей Бартошевич ушел из жизни. Об этом изданию «РБК» сообщил ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.

Выдающемуся деятелю искусств было 85 лет. Он учился в ГИТИСе на театроведческом факультете, изучал творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Его дипломная работа была написана на тему «"Гамлет" в интерпретации Немировича-Данченко». Известно, что его кандидатская и докторская диссертации также были посвящены творчеству Шекспира.

Алексей Бартошевич родился в Москве в театральной семье. Его отцом был Вадим Шверубович, основатель постановочного факультета Школы-студии МХАТ, дед — актер МХАТа Василий Качалов.

Ранее стало известно, что известный режиссер и художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов ушел из жизни.