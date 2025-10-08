Культура
20:55, 8 октября 2025Культура

Умер известный театровед Алексей Бартошевич

Известный театровед Алексей Бартошевич ушел из жизни в возрасте 85 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Известный театровед Алексей Бартошевич ушел из жизни. Об этом изданию «РБК» сообщил ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.

Выдающемуся деятелю искусств было 85 лет. Он учился в ГИТИСе на театроведческом факультете, изучал творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Его дипломная работа была написана на тему «"Гамлет" в интерпретации Немировича-Данченко». Известно, что его кандидатская и докторская диссертации также были посвящены творчеству Шекспира.

Алексей Бартошевич родился в Москве в театральной семье. Его отцом был Вадим Шверубович, основатель постановочного факультета Школы-студии МХАТ, дед — актер МХАТа Василий Качалов.

Ранее стало известно, что известный режиссер и художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов ушел из жизни.

