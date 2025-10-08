Умер один из лучших шеф-поваров России

Шеф-повар Олег Колисниченко умер в возрасте 40 лет из-за проблем с сердцем

В возрасте 40 лет скончался шеф-повар Олег Колисниченко, который входил в топ-50 поваров России. Об этом рассказала ресторанный критик Катерина Смирнова в своем Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Олег Колисниченко, бренд-шеф Pinci и "Москва-Стамбул"», — говорится в сообщении. В беседе с РИА Новости Смирнова поделилась, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

По ее словам, шеф-повар был госпитализирован 3 октября. Тогда же он впал в кому. Смерть наступила 7 октября. Колисниченко скончался, не приходя в сознание.

