12:59, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Уральский турбинный завод опроверг сообщения о пожаре

Уральский турбинный завод опроверг данные о пожаре и заявил о штатной работе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Telegram-канал Om TV (проект внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) распространил недостоверную информацию о пожаре на Уральском турбинном заводе, где производится оборудование для АЭС, ТЭЦ и ГЭС. По его данным, возгорание якобы может привести к блэкауту в России.

Данное сообщение является фейком. На самом деле 7 октября произошел пожар на мебельном складе, располагающемся на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. Огонь полыхал на площади около 900 квадратных метров. К его тушению привлекалось 30 специалистов и 12 единиц техники, сообщало МЧС России. МЧС Свердловской области уточняло, что горела кровля складского здания.

Пресс-служба Уральского турбинного завода опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что пожар произошел на территории объекта. Там уточнили, что возгорание возникло на соседней территории, завод работает в штатном режиме.

По данным E1.RU, здание, где вспыхнул огонь, находится на одной технической площадке с Уральским турбинным заводом.

«В цехах турбинного завода возгораний нет. Третья смена работает в штатном режиме. Завод загружен заказами, и производство не прерывалось», — подчеркнули в пресс-службе предприятия, уточнив, что всего на промышленной площадке работает более 100 компаний.

В сентябре 2025 года Министерство юстиции России (Минюст) включило в реестр иноагентов проект Om TV. Как заявили в министерстве, указанный ресурс распространяет недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Кроме того, указано в сообщении, этот проект выступает против спецоперации на Украине и распространяет материалы иноагентов.

Ранее он уже публиковал фейковую информацию о сбивающем дроны ВСУ вертолете над Воронежем, о якобы заявлении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о введении украинского языка в российских школах, а также о том, что на улицах Курска появилась реклама со слоганом «Бабы, время пришло!».

Сообщения о пожаре на турбинном заводе появились в Telegram-канале издания Baza , «112» и ряде других. Эту информацию подхватили российские СМИ. Однако позже все они опубликовали опровержение и обновили данные о локации, где произошло возгорание. Информация о том, что пожар может привести к блэкауту в России, не получила распространения в медиапространстве РФ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Все новости