Ушедшая в отставку глава налогового управления российского региона попала к следователю

FonarTV: Задержаны экс-глава УФНС Белгородской области Попова и ее зам Кочергин

Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Белгородской области Наталию Попову и ее экс-заместителя Сергея Кочергина. Об этом сообщает FonarTV со ссылкой на свои источники.

Они подозреваются в получении взятки. Попова попала в поле зрения следователей после неожиданной отставки, отмечает издание. О ее увольнении УФНС не объявляло, тихо сменив на сайте ведомства фамилию руководителя. Должность занял Сергей Чечин — предшественник Поповой на этом посту.

