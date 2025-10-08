Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 8 октября 2025Силовые структуры

Ушедшая в отставку глава налогового управления российского региона попала к следователю

FonarTV: Задержаны экс-глава УФНС Белгородской области Попова и ее зам Кочергин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Белгородской области Наталию Попову и ее экс-заместителя Сергея Кочергина. Об этом сообщает FonarTV со ссылкой на свои источники.

Они подозреваются в получении взятки. Попова попала в поле зрения следователей после неожиданной отставки, отмечает издание. О ее увольнении УФНС не объявляло, тихо сменив на сайте ведомства фамилию руководителя. Должность занял Сергей Чечин — предшественник Поповой на этом посту.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взятках, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Назван уровень пенсии при средней зарплате в России

    Появились данные о тайне в деле бывшего судьи Верховного суда России

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Россиянам рассказали о погоде зимой

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Залужный начал собирать команду для выдвижения на пост президента Украины

    Кварц из кольца бабушки оказался редким бриллиантом стоимостью 114 миллионов рублей

    Крупный производитель молочной продукции сменил название

    На Западе признали правоту Путина в связанном с военной помощью Украине вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости