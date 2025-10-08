Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 8 октября 2025Силовые структуры

Дело бывшего главного кадровика Минобороны России направили в прокуратуру

В Москве уголовное дело генерала Кузнецова о взятках направили в прокуратуру
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Москве уголовное дело генерала Юрия Кузнецова о взятках направили в прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в Хамовнический суд Москвы был подан иск о конфискации в доход государства имущества генерала и членов его семьи общей стоимостью 500 миллионов рублей. В документе перечислены предметы роскоши, среди богатств коллекция уникальных монет. В их числе 55 червонцев из золота 999 пробы, монета с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, серебряная монета «Чеченская Республика», монета Банка Танзании и набор из 12 монет «Своих не бросаем».

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о суде над бывшим главным кадровиком Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

    Россияне назвали сумму достойной пенсии

    Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

    Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

    Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

    Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

    Российский сенатор пообещал Киеву ответ за удары по территории Запорожской АЭС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

    Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости