Дело бывшего главного кадровика Минобороны России направили в прокуратуру

В Москве уголовное дело генерала Кузнецова о взятках направили в прокуратуру

В Москве уголовное дело генерала Юрия Кузнецова о взятках направили в прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в Хамовнический суд Москвы был подан иск о конфискации в доход государства имущества генерала и членов его семьи общей стоимостью 500 миллионов рублей. В документе перечислены предметы роскоши, среди богатств коллекция уникальных монет. В их числе 55 червонцев из золота 999 пробы, монета с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, серебряная монета «Чеченская Республика», монета Банка Танзании и набор из 12 монет «Своих не бросаем».

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о суде над бывшим главным кадровиком Минобороны.

