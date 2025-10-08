Мир
В Британии объяснили причину отказа Трампа передать Украине ракеты Tomahawk

Торнтон: Трамп откажет Украине в ракетах Tomahawk из опасений эскалации в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X объяснил, по какой причине президент США Дональд Трамп откажет Украине в передаче ракет Tomahawk. По его мнению, американский лидер опасается эскалации в Европе.

«Возможны два сценария: 1. Трамп масштабно обостряет эту войну и подвергает опасности всех жителей Европы, 2. Вас разыгрывают. Вариант (1) в настоящее время недоступен, выберите вариант (2)», — написал обозреватель.

Торнтон добавил, что Украина не обладает техническими возможностями для запуска подобных ракет, и ситуация не изменится раньше, чем через год.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, как отреагирует Россия на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории. Он подчеркнул, что ответ не заставит себя ждать.

