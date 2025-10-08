В Грузии сравнили заявления Запада с пропагандой Геббельса

Заявления представителей стран Запада о Грузии являются продолжением пропаганды рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы пропаганда, подобная геббельсовской, вернулась в Европу.

Ранее Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По его мнению, оппозиционеры в пятый раз пытались совершить государственный переворот и устроить «майдан» в республике.