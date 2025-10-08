Экономика
10:34, 8 октября 2025

В Крыму уничтожили памятник природы возрастом почти два века

В Крыму срубили единственный в мире пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году
Полина Кислицына (Редактор)

В Крыму уничтожили уникальный пятиствольный каштан возрастом почти два века. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Шевцова в разговоре с телеканалом «Крым 24».

Речь идет о дереве, которое посадил в 1829 году в Симферополе известный врач Федор Мильгаузен. Чиновница рассказала, что в 1972 году растение объявили памятником природы: существует мнение, что это единственный в мире каштан с пятью стволами. Между тем результаты экспертизы, проведенной три года назад, показали, что в стволе каштана поселились грибы, которые стали разрушать ствол изнутри. «Уже в этом году весной листва не вышла, на стадии вегетации растение уже не справилось», — добавила министр. Шевцова отметила, что специалисты пытались спасти каштан, однако принятые меры не помогли — растение засохло, его пришлось срубить.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцово вековой дуб не выстоял после первого снегопада.

