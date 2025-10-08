В Раде допустили отправку депутатов на фронт

В случае необходимости Верховная Рада может отправить народных депутатов защищать страну. Отправку парламентариев на фронт допустил нардеп Александр Федиенко, передает Telegram-канал «Новости.live».

«Враг давит, и нам, возможно, уже нужно где-то даже принимать решения для общества: оно будет защищать Украину. Нужно — пойдут и депутаты защищать», — заявил парламентарий.

Он добавил, что, по его мнению, украинское общество не понимает реальности конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии «Слуга народа» деструктивными дебилами. По словам нардепа Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), парламентарии разочарованы поведением украинского лидера.