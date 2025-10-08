Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 8 октября 2025Бывший СССР

В Раде допустили отправку депутатов на фронт

Нардеп Федиенко: Если нужно, депутаты Рады пойдут на фронт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mazur Travel / Shutterstock / Fotodom

В случае необходимости Верховная Рада может отправить народных депутатов защищать страну. Отправку парламентариев на фронт допустил нардеп Александр Федиенко, передает Telegram-канал «Новости.live».

«Враг давит, и нам, возможно, уже нужно где-то даже принимать решения для общества: оно будет защищать Украину. Нужно — пойдут и депутаты защищать», — заявил парламентарий.

Он добавил, что, по его мнению, украинское общество не понимает реальности конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии «Слуга народа» деструктивными дебилами. По словам нардепа Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), парламентарии разочарованы поведением украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости