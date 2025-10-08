Россия
В России оценили слова Меркель о виновных в начале СВО

Сенатор Пушков заявил, что Меркель сказала правду о начале СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая обвинила Польшу и Прибалтику в начале специальной военной операции (СВО), чтобы снять с себя вину за украинский конфликт.

По его мнению, Меркель сказала правду. «Эти страны, мечтавшие о том, чтобы сорвать переговоры, сыграли немалую роль», — отметил Пушков.

Он также напомнил, что Берлин тянул время и играл на стороне Киева в вопросе СВО. «О своей собственной ответственности за войну Меркель скромно умолчала», — подчеркнул Пушков.

Ранее Пушков поспорил с Меркель после ее заявлений. Он напомнил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель также признавали, что использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к боевым действиям.

