В России рассказали о подготовке фронта к продвижению на запад

Марочко: Контроль ВС России Новогригоровки способствует движению фронта на запад

Контроль Вооруженными силами (ВС) России Новогригоровки Запорожской области способствует движению фронта на запад. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Новогригоровка находится между Вербовым и Полтавкой. Ее освобождение как раз говорит о том, что наши ребята подровняли линию боевого соприкосновения для дальнейшего продвижения на запад», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении поражения формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка в той же Запорожской области. Кроме того, сообщалось о взятии под контроль села Вербовое в Днепропетровской области.