17:56, 8 октября 2025Бывший СССР

В России рассказали о подготовке фронта к продвижению на запад

Марочко: Контроль ВС России Новогригоровки способствует движению фронта на запад
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контроль Вооруженными силами (ВС) России Новогригоровки Запорожской области способствует движению фронта на запад. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Новогригоровка находится между Вербовым и Полтавкой. Ее освобождение как раз говорит о том, что наши ребята подровняли линию боевого соприкосновения для дальнейшего продвижения на запад», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении поражения формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка в той же Запорожской области. Кроме того, сообщалось о взятии под контроль села Вербовое в Днепропетровской области.

