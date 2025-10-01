Россия
12:14, 1 октября 2025

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Вербовое в Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Вербовое в Днепропетровской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

«Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Противник за сутки лишился до 315 бойцов, боевой бронированной машины и 11 автомобилей, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожным объектам в зоне проведения СВО. Отмечается, что объекты железнодорожной инфраструктуры использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

