В России высказались о судьбе перешедшего на сторону ВСУ экс-офицера

Подполковник запаса Иванников: Экс-офицеру Ступникову отомстят, как власовцам

Экс-офицеру Льву Ступникову, который перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), отомстят, как власовцам в годы Второй мировой войны. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, его высказывание о судьбе преступника публикует aif.ru.

Эксперт предположил, что украинские спецслужбы будут использовать россиянина. По мнению Иванникова, аналогичным образом поступали с перебежчиками в Третьем рейхе.

«Отработанные в нацистской Германии механизмы и поныне работают на ура. Ступникова ждет та же судьба, что и власовцев», — уверен подполковник запаса.

До этого сообщалось, что Ступников мог продолжать открыто угрожать своим бывшим сослуживцам. Военнослужащий объявил, что не сожалеет о своем переходе на сторону Украины.

Ранее стало известно, что бывший офицер оставил в России долги.

Андрей Власов — советский военачальник, который, попав в плен в 1942 году, пошел на сделку с нацистами и стал руководителем Русской освободительной армии. Эта военная организация состояла из советских военнопленных и эмигрантов. В мае 1945 года одна из дивизий армии освобождала Прагу от немецкого гарнизона. Однако в 1946 году Андрея Власова признали виновным в госизмене и повесили.