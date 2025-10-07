Перешедший на сторону Украины экс-офицер оставил в России долги

Перешедший на сторону Украины экс-офицер Ступников оставил в России долги

Перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России экс-офицер Лев Ступников оставил долги по кредитам на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Отмечается, что в августе в отношении Ступникова возбудили исполнительное производство. Сумма долга достигла почти 107 тысяч рублей.

В сентября сообщалось, что сбежавший Ступников семь месяцев наводил ракеты ВСУ на своих же солдат. Его супруга рассказывала, что военный возмущался тем, что она живет в комфорте и «шикует», пока он находится на СВО. Между парой часто разгорались конфликты, и женщина якобы даже думала развестись с ним.

В конце сентября Ступникова объявили в розыск.