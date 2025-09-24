Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:30, 24 сентября 2025Силовые структуры

Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

РИАН: Объявлен в розыск наводивший на сослуживцев ракеты экс-офицер Ступников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывший российский военнослужащий Лев Ступников, который семь месяцев наводил ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих сослуживцев, объявлен в федеральный розыск в России. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в правоохранительных органах.

«Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск», — уточнил собеседник издания.

Данная информация подтверждается и на сайте базы МВД. Как отмечается в карточке, экс-офицер разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

В сентября сообщалось, что сбежавший Ступников семь месяцев наводил ракеты ВСУ на своих же солдат. Его супруга рассказывала, что военный возмущался тем, что она живет в комфорте и «шикует», пока он находится на СВО. Между парой часто разгорались конфликты, и женщина якобы даже думала развестись с ним.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    Раскрыты главные составляющие отличного секса

    Европе подобрали оружие против российских Т-72

    Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

    В МИД назвали угрожающие последствия милитаризации Германии

    Британский аналитик оценил состояние российской экономики

    На Западе заявили о зависимости ЕС от России

    Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

    Россиян предупредили о скрытых рисках чая

    Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости