Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

РИАН: Объявлен в розыск наводивший на сослуживцев ракеты экс-офицер Ступников

Бывший российский военнослужащий Лев Ступников, который семь месяцев наводил ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих сослуживцев, объявлен в федеральный розыск в России. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в правоохранительных органах.

«Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск», — уточнил собеседник издания.

Данная информация подтверждается и на сайте базы МВД. Как отмечается в карточке, экс-офицер разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

В сентября сообщалось, что сбежавший Ступников семь месяцев наводил ракеты ВСУ на своих же солдат. Его супруга рассказывала, что военный возмущался тем, что она живет в комфорте и «шикует», пока он находится на СВО. Между парой часто разгорались конфликты, и женщина якобы даже думала развестись с ним.