В России заговорили о большой судейской чистке

«Царьград»: В России началась большая судейская зачистка

Иск Генпрокуратуры к председателю Совета судей России Виктору Момотову может оказаться началом большой чистки. Как пишет «Царьград», судейская система впервые столкнулась с реальной угрозой уголовных дел.

Когда Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости, в профессиональной среде это восприняли как сигнал тревоги. По данным источников телеканала, один из судей Северного Кавказа, у которого были проблемы с переназначением, сказал: «Ну все, финиш. Как бы до уголовки не дошло».

«Большая судейская зачистка началась. Претензии к такому известному и влиятельному человеку, как Момотов, — это сигнал: борьба с коррупцией судей — государственная политика», — заявил гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Как указали собеседники «Царьграда», важные процессы стартовали уже весной 2023 года после ареста четырех судей в Ростове-на-Дону. Теперь же зачистка, как отмечается, вышла на федеральный уровень.

Момотов ушел в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия 26 сентября. Момотов потребовал провести в закрытом режиме слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии у него активов стоимостью девять миллиардов рублей. На заседании представитель судьи в отставке заявил о наличии в материалах сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну.

Ранее судебные приставы ограничили Момотову выезд из России.