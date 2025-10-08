Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 8 октября 2025Силовые структуры

В России заговорили о большой судейской чистке

«Царьград»: В России началась большая судейская зачистка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры к председателю Совета судей России Виктору Момотову может оказаться началом большой чистки. Как пишет «Царьград», судейская система впервые столкнулась с реальной угрозой уголовных дел.

Когда Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости, в профессиональной среде это восприняли как сигнал тревоги. По данным источников телеканала, один из судей Северного Кавказа, у которого были проблемы с переназначением, сказал: «Ну все, финиш. Как бы до уголовки не дошло».

«Большая судейская зачистка началась. Претензии к такому известному и влиятельному человеку, как Момотов, — это сигнал: борьба с коррупцией судей — государственная политика», — заявил гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Как указали собеседники «Царьграда», важные процессы стартовали уже весной 2023 года после ареста четырех судей в Ростове-на-Дону. Теперь же зачистка, как отмечается, вышла на федеральный уровень.

Момотов ушел в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия 26 сентября. Момотов потребовал провести в закрытом режиме слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии у него активов стоимостью девять миллиардов рублей. На заседании представитель судьи в отставке заявил о наличии в материалах сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну.

Ранее судебные приставы ограничили Момотову выезд из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Российские зумеры нашли способ сэкономить на отдыхе на курортах богачей

    Появились данные о связи бывшего судьи Верховного суда России с интим-услугами в отелях

    Самую красивую девушку России заподозрили в пластике лица

    В российском регионе начали останавливаться продажи бензина

    Звезда «Кадетства» объяснила отсутствие романов

    Вышли самые дешевые электромобили Tesla

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости