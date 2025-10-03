Силовые структуры
Главе Совета судей России запретили выезжать из страны

ТАСС: Приставы ограничили выезд из России экс-судье Верховного суда Момотову
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Судебные приставы ограничили выезд из России бывшему судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову. Сделано это в рамках дела о его миллиардном имуществе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — пояснил собеседник издания. Эта ограничительная мера наложена и на других аффилированных с ним лиц.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Основанием для этого стало исполнительные производство, открытое Главным межрегиональным управлением Федеральной службы судебных приставов (ФССП) 1 октября по решению Останкинского районного суда Москвы.

Уточняется, что под обеспечительные меры попали банковские счета одного из ключевых руководителей судебной системы и аффилированных с ним лиц, а также 40 гостиничных комплексов. В Останкинском суде будет рассмотрен иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей.

Сам Момотов ушел в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила его полномочия 26 сентября.

