18:11, 2 октября 2025Силовые структуры

Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

Судебные приставы начали арестовывать имущество главы Совета судей РФ Момотова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Судебные приставы принимают обеспечительные меры в отношении миллиардного имущества главы Совета судей России Виктора Момотова и его компаньонов. Об этом сообщает ТАСС.

Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов 1 октября открыло исполнительные производства на основании решения Останкинского районного суда Москвы о наложении ареста на активы Момотова, совладельца сети отелей «Мартон» Андрея Марченко и еще 21 гражданина.

Под обеспечительные меры попали банковские счета экс-судьи и аффилированных с ним лиц, а также 40 гостиничных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

В Останкинском суде находится иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей, зарегистрированных на Андрея и Ивана Марченко, обвиняемых в мошенничестве.

Момотов ушел в отставку с должности судьи Верховного суда России, чтобы не подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия 26 сентября. При этом статус судьи в отставке оставляет ему гарантии неприкосновенности. Он также остался на посту главы Совета судей страны.

