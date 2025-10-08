Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 8 октября 2025Силовые структуры

Появились данные о тайне в деле бывшего судьи Верховного суда России

Бывший судья Момотов потребовал закрытого режима суда по изъятию у него активов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов потребовал провести в закрытом режиме слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии у него активов стоимостью девять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс проходит в Останкинском суде Москвы. На заседании представитель Момотова заявил о наличии в материалах сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну, на этом основании он просил удалить из зала заседания журналистов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы ограничили Момотову выезд из России.

Генпрокуратура требует конфисковать в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам — братьям Марченко, являющихся владельцами сети гостиниц в нескольких регионах страны.

Сам Момотов ушел в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила его полномочия 26 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Автограф Гагарина продали за более чем полтора миллиона рублей

    В зоне СВО заметили «БМП» на базе «Москвича»

    Появились новые кадры масштабных разрушений после ракетного удара по российскому региону

    Россиянам рассказали о праве не выходить на работу и сохранить при этом зарплату. Когда это возможно?

    Под Москвой подросток три дня пролежал в овраге с переломами в одних трусах

    Назван уровень пенсии при средней зарплате в России

    Появились данные о тайне в деле бывшего судьи Верховного суда России

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости