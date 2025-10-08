Появились данные о тайне в деле бывшего судьи Верховного суда России

Бывший судья Момотов потребовал закрытого режима суда по изъятию у него активов

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов потребовал провести в закрытом режиме слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии у него активов стоимостью девять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс проходит в Останкинском суде Москвы. На заседании представитель Момотова заявил о наличии в материалах сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну, на этом основании он просил удалить из зала заседания журналистов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы ограничили Момотову выезд из России.

Генпрокуратура требует конфисковать в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам — братьям Марченко, являющихся владельцами сети гостиниц в нескольких регионах страны.

Сам Момотов ушел в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила его полномочия 26 сентября.