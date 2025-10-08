Россия
19:10, 8 октября 2025

В России захотели упростить оформление ДТП для одной категории водителей

Елена Торубарова
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России захотели упростить оформление дорожно-транспортных происшествий для одной категории водителей — речь идет о пользователях каршеринговых сервисов. Инициативу группа депутатов Госдумы направила главе Минтранса Андрею Никитину, передает РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, отдельные компании на сегодняшний день уже предоставляют своим клиентам возможность оформить ДТП по европротоколу. В этой связи их предложено уравнять в правах с владельцами личных автомобилей.

«Такой подход приводит к многочисленным неудобствам: граждане должны ожидать сотрудников ГИБДД, нередко по нескольку часов, что увеличивает заторы на дорогах, хотя водители могли бы оформить ДТП в соответствии с европротоколом по взаимному согласию», — пояснили авторы инициативы.

Оформить ДТП по упрощенной системе водители смогут при столкновении не более двух машин, отсутствии пострадавших и ущербе, не превышающем лимит, установленный законом.

Ранее сообщалось, что в России появились новые способы оформления ДТП. В частности, теперь автомобилисты могут оформлять факт аварии в электронном виде через сайты и мобильные приложения страховой компании.

