Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 8 октября 2025Россия

В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

В гимназии в Волгограде учительницы сдавили руку девочке за запись урока
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В элитной гимназии в центре Волгограда учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие. Как выяснил портал V1.ru, сотрудницы образовательного учреждения жестко прервали девочку, которая вела запись урока на диктофон.

Как объяснил отец российской ученицы, его дочь для более точного повторения дома решила записывать занятия.

Родитель допустил, что придираться педагог к его ребенку начал после его категоричного отказа от подарков учителям. Мужчина отметил, что предупредил дочь о ведении записи на диктофон в открытом виде.

«На уроке попытались у моей дочери отобрать диктофон. Когда этого не получилось, то вывели ее в коридор, где довели до слез своим допросом с пристрастием. Она мне позвонила расстроенная, сказала: "Меня за руку схватили, но я не отдала". У дочери контактный дерматит, из-за прикосновений она испытывает сильную боль», — рассказал отец.

В гимназии конфликт отказались комментировать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии захотел элитный автомобиль из Дубая и выманил у одноклассника около 18 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    В правительстве заявили о балансе на топливном рынке в России

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости