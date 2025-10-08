В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

В гимназии в Волгограде учительницы сдавили руку девочке за запись урока

В элитной гимназии в центре Волгограда учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие. Как выяснил портал V1.ru, сотрудницы образовательного учреждения жестко прервали девочку, которая вела запись урока на диктофон.

Как объяснил отец российской ученицы, его дочь для более точного повторения дома решила записывать занятия.

Родитель допустил, что придираться педагог к его ребенку начал после его категоричного отказа от подарков учителям. Мужчина отметил, что предупредил дочь о ведении записи на диктофон в открытом виде.

«На уроке попытались у моей дочери отобрать диктофон. Когда этого не получилось, то вывели ее в коридор, где довели до слез своим допросом с пристрастием. Она мне позвонила расстроенная, сказала: "Меня за руку схватили, но я не отдала". У дочери контактный дерматит, из-за прикосновений она испытывает сильную боль», — рассказал отец.

В гимназии конфликт отказались комментировать.

