В сейме Литвы начался спор из-за украинского флага

Депутат Вегеле потребовал объяснить, почему в сейме Литвы висит флаг Украины

Депутат сейма Литвы Игнас Вегеле потребовал объяснить, почему в парламенте флаг Украины висит рядом с государственным флагом республики. О споре из-за флага сообщает портал LRT.lt.

«Политик обратился в канцелярию сейма с требованием разъяснить, на каком основании государственный флаг Украины вывешен в зале заседаний сейма рядом с государственным флагом Литовской Республики», — говорится в публикации.

В канцелярии парламента заявили, что у парламента нет правовых оснований для этого символического жеста, и обратились к правительству с просьбой дать ему юридическую оценку.

Ранее министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса уволили после ответа на вопрос «чей Крым». Отмечается, что деятельность министра вызывала недовольство на протяжении всего месяца его работы, однако непосредственно отставке способствовало интервью, где Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос о принадлежности полуострова.