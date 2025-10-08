Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 8 октября 2025Бывший СССР

В сейме Литвы начался спор из-за украинского флага

Депутат Вегеле потребовал объяснить, почему в сейме Литвы висит флаг Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Ignas Vėgėlė / YouTube

Депутат сейма Литвы Игнас Вегеле потребовал объяснить, почему в парламенте флаг Украины висит рядом с государственным флагом республики. О споре из-за флага сообщает портал LRT.lt.

«Политик обратился в канцелярию сейма с требованием разъяснить, на каком основании государственный флаг Украины вывешен в зале заседаний сейма рядом с государственным флагом Литовской Республики», — говорится в публикации.

В канцелярии парламента заявили, что у парламента нет правовых оснований для этого символического жеста, и обратились к правительству с просьбой дать ему юридическую оценку.

Ранее министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса уволили после ответа на вопрос «чей Крым». Отмечается, что деятельность министра вызывала недовольство на протяжении всего месяца его работы, однако непосредственно отставке способствовало интервью, где Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос о принадлежности полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости