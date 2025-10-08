В системе электронных автомобильных паспортов произошел сбой

Электронные ПТС, заведенные после 18 сентября, массово аннулировались из-за сбоя

В системе электронных паспортов транспортного средства (ПТС) произошел сбой. Об этом пишет Baza в Telegram.

Сообщается, что предварительно из-за технических неполадок электронные автомобильные паспорта, заведенные после 18 сентября, массово аннулировались. Кроме того, российские пользовали пожаловались на проблемы с тем, чтобы войти на сайт электронных ПТС. Отмечается, что подобные обращения поступают из многих регионов России.

По данным Baza, те пользователи, чей ПТС аннулировали из-за сбоя, временно не могут поставить автомобиль на учет в ГИБДД.

Ранее стало известно, что сбой произошел в работе мессенджера Telegram. На технические неполадки за сутки пожаловались 4,4 тысячи российских пользователей. Больше всего сообщений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Ленинградской и Московской областей.